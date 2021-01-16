Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor

16.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:26
Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Barack Obama döneminde görev yapmış eski diplomatları Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlar için aday göstermeye devam ediyor.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Barack Obama döneminde görev yapmış eski diplomatları Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlar için aday göstermeye devam ediyor.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden'ın ekibi, Dışişleri Bakanlığındaki bazı pozisyonlar için yeni adayları açıkladı.

Buna göre Biden, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için halen Harvard Üniversitesinde dersler veren Wendy Sherman'ı, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakanlık Müsteşarlığı için de Victoria Nuland'ı aday gösterdi.

Sherman, Obama'nın ikinci döneminde 2015 yılında İran'la nükleer müzakereleri ABD adına yürüten ekibin başındaki başmüzakereci olarak dikkatİ çekmişti.

Nuland ise Ukrayna krizinin yaşandığı dönemde ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Brian McKeon İdari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı pozisyonu için belirlenirken, Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde önemli görevler üstlenen Ned Price ise bakanlık sözcüsü olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Mesut Özil Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 20:36:38. #1.14#
title