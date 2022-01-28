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Biden, Norveç Başbakanı Store ile görüştü

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, Norveç Başbakanı Store ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede Ukrayna dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede Ukrayna dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Beyaz Saray'da bugün Store ile ABD-Norve ilişkilerinin önemini teyit ettikleri bir görüşme yaptı.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırındaki "istikrarı bozucu askeri yığınağı" konusunda NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üzerinden yapılan işbirliği ele alındı.

Biden ve Store, iklim değişikliği, Kovid-19, sürdürülebilir sağlık güvenliği ve Afganistan gibi konuları ele alırken, Biden Norveç'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu ayki liderliğini üstlendiği için teşekkür etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Store ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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