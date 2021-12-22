Biden, Noel döneminde tedarik zinciri krizinin önüne geçildiğini açıkladı - Haberler
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Biden, Noel döneminde tedarik zinciri krizinin önüne geçildiğini açıkladı

Biden, Noel döneminde tedarik zinciri krizinin önüne geçildiğini açıkladı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, attıkları adımlar sayesinde Noel döneminde yaşanacak olası bir tedarik zinciri krizinin önüne geçildiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, attıkları adımlar sayesinde Noel döneminde yaşanacak olası bir tedarik zinciri krizinin önüne geçildiğini belirtti.

Biden, ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri aksamalarına ilişkin ilgili kurumlardan yetkililer ve özel sektör liderleriyle Beyaz Saray'da görüşme yaptı.

Tedarik zincirindeki sıkıntıların azaltılması adına bugüne kadar birçok adım attıklarını kaydeden Biden, "Noel döneminde yaşanması beklenen kriz yaşanmadı. Paketler gönderiliyor, hediyeler teslim ediliyor ve raflar boş değil." ifadelerini kullandı.

Ülkenin en büyük kargo taşıyıcılarından FedEx'in CEO'su Fred Smith, toplantıda tüm tedarik zinciri sorunlarının çözülmediğini ancak Noel ile ilgili ürünlerin çoğunun müşterilere ulaştırıldığının altını çizdi.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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