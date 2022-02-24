Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini açıkladı.
Biden, NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini açıkladı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel