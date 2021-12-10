Biden, NATO'nun doğu kanadındaki 9 ülkenin liderleri ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun doğu kanadındaki 9 ülkenin liderleri ile Ukrayna'daki son durumu görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Bükreş 9'u" olarak da bilinen Polonya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Letonya liderleri ile Ukrayna-Rusya sınırında son günlerde artan gerilimi ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Biden, ABD'nin Transatlantik güvenliğe ve NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması ve bölgede artan gerilimi ele alan liderler, NATO'nun müttefiklerini savunmak için "birleştirici, aktif ve çözüme yönelik" bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Biden, bölgedeki gerginliği kararlılık, savunma ve diyalog yoluyla azaltmak için çalıştıklarını ve bu süreçte müttefikleriyle yakın temasta olacaklarını söyledi.

Görüşmeye, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger katıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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