Biden, müzakere masasına dönmesi için İran'a karşı yaptırımları kaldırmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirene kadar İran'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirene kadar İran'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.

Pazar günü CBS televizyonuna konuşan Biden, İran'ın tekrar masaya oturması için yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi.

Cuma günü kaydedilen ancak pazar akşamı Super Bowl'dan önce yayımlanan röportajda Biden, nükleer anlaşmanın tekrar devreye girmesi için çalışacağını, ancak önce İran'ın nükleer çalışmalarını gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Sunucunun, "Önce İran'ın uranyum zenginleştirmesini sona mı erdirmesi gerekir?" sorusuna Biden kafasını onaylar şekilde sallayarak yanıt verdi.

Hamaney: Önce yaptırımlar kaldırılsın

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump, İran'a nükleer çalışmaları dolayısıyla getirilen ekonomik yaptırımları kaldıran anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İran'a belirli bir kapasiteye kadar uranyum zenginleştirmesine izin verilmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise pazar günü Biden'ın açıklamaları öncesinde İran'ın nükleer anlaşmasının gereklerini uygulaması için önce ABD'nin ekonomik yaptırımları kaldırması gerektiğini dile getirdi.

Hamaney, bu politikanın 'İran'ın geri döndürülemez' bir kararı olduğunu da vurguladı.