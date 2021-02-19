Biden Münih Güvenlik Konferansı'na Katılacak
19.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:50
ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik ve dış politika alanlarında dünyanın en saygın forumu olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yapacak.
ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik ve dış politika alanlarında dünyanın en saygın forumu olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yapacak.
Kaynak: DailyMotion.com