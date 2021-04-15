Biden-Merkel telefon görüşmesinde, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek" vurgusu
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Biden-Merkel telefon görüşmesinde, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek" vurgusu

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Biden-Merkel telefon görüşmesinde, 'Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha dile getirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Merkel'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede iki liderin transatlantik ilişkilere güçlü taahhüdünün altını çizdiği aktarılan açıklamada, Biden ve Merkel'in, Kovid-19 ile mücadele, küresel sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak öncelik alanlarında yakından çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı aktırıldı.

Açıklamada, "İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kıram'daki askeri yığınağı konusunda endişelerini dile getirdi ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha dile getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın, Merkel'e Afganistan'da NATO Kararlı Destek Misyonu'na Almanya'nın yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, iki liderin Afganistan'a barış getirilmesi konusundaki çabalara destek konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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