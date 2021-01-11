Biden, Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı
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Biden, Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı

11.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:30
Biden, Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2. dozunu yaptırdı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2. dozunu yaptırdı.

Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşını 21 Aralık'ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, 2. doz aşıyı da oldu.

Akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ABD Kongresine baskının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, "Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum." cevabını verdi.

"Trump'ın görevde olmaması gerek"

Biden, Kongreyi basan, insanların hayatını tehlikeye atanların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Trump'ın ABD Kongresine baskındaki rolü sorulan Biden, "Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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