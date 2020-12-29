Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir
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Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

29.12.2020 01:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 01:22
Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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