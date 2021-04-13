Biden, Kongreye 2 Nisan'daki saldırıda yaşamını yitiren polisin naaşını ziyaret etti
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Biden, Kongreye 2 Nisan'daki saldırıda yaşamını yitiren polisin naaşını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Biden, Kongreye 2 Nisan'daki saldırıda yaşamını yitiren polisin naaşını ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, 2 Nisan'da ABD Kongresi çevresindeki barikatlara bir kişinin aracıyla daldığı saldırıda yaşamını yitiren polis William Evans'ın, Kongre binasına getirilen naaşını ziyaret etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, 2 Nisan'da ABD Kongresi çevresindeki barikatlara bir kişinin aracıyla daldığı saldırıda yaşamını yitiren polis William Evans'ın, Kongre binasına getirilen naaşını ziyaret etti.

Kongredeki tören esnasında Evans'ın eşi ve kızıyla da vakit geçiren ve taziyelerini ileten Biden, kendisinin de ilk eşini bir trafik kazasında oğlunu da beyin kanseri nedeniyle kaybettiğini, bu nedenle ailenin acısını anladığını kaydetti.

Biden, yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum ki bu acı zamanla dinecek. Ama biraz zaman alıyor. Oğlunuz, eşiniz, babanız, kardeşiniz bir kahramandı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Kongresi, 2 Nisan'da bir "güvenlik tehdidi" nedeniyle giriş çıkışlara kapatılmıştı.

ABD Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman, düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 13.00'te bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara çarptığını söylemişti. Pittman, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." demişti.

Olayda 2 Kongre polisinin yaralandığını belirten Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi." bilgisini vermişti.

Washington DC Polis Müdür Vekili Robert Contee de "Olay terörle ilişkili gibi durmuyor ancak soruşturmamız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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