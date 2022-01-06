Biden, Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi: (2)

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Biden, Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle Kongre binasında konuşma yaptı.

Trump'ın kendi çıkarları için birçok yalan yaydığını savunan Biden, "ABD'nin eski başkanı, 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı yaydı. Bunu yaptı çünkü, kendi çıkarlarını bu ülkenin çıkarlarından, değerlerinden ve ilkelerinden daha üstün tutuyordu. Darbe almış egosu, demokrasimiz ve anayasamızdan daha değerliydi." ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'ın kendi adalet bakanının bile seçimi kaybettiğine ve tavırlarının Cumhuriyetçi Partide tepkilere yol açtığına işaret ederek, "Şimdi, nasıl bir millet olacağımıza karar vermeliyiz. Siyasi şiddeti bir norm olarak kabul eden bir millet mi olacağız? Partizan seçim yetkililerinin sonuçları değiştirmeye çalışmasını kabul eden bir toplum mu olacağız? Yalanların gölgesinde mi yaşayacağız? Böyle bir toplum olmamıza izin vermemeliyiz." dedi.

Trump'ın 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının 6 Ocak'a yol açtığını savunan Biden, "Eski başkan ve destekçileri tarihi yeniden yazmak istiyor." diye konuştu.

"Ülkeni sadece sen kazandığında sevemezsin"

Biden, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin, son dönemde yapılan en dikkatli seçimler olduğunu ancak Trump'ın yine de sonuçları kabullenemediğini belirterek, "Ülkeni sadece sen kazandığında sevemezsin, sadece sana uygun olduğu için kurallara uyamazsın. Yalanları kucakladığında ve onlara alan açtığında vatansever olamazsın." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada demokrasinin tehdit altında olduğunu kaydeden Biden, "Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor. ABD'nin otokratlar, diktatörler ve güçlü adamlar için bir yer olduğunu öne sürüyorlar ancak bunlar bizi yansıtmıyor. Hiçbir zaman da yansıtmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, 6 Ocak'ta yaşananların bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını belirterek, "Demokrasiyi savunmazsak ayakta kalamaz." dedi.

(Bitti)

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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