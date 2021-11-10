Biden, Kanada ve Meksika liderleriyle 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek - Haberler
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Biden, Kanada ve Meksika liderleriyle 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, Kanada ve Meksika liderleriyle 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016'dan bu yana ilk kez Kuzey Amerika Liderleri Zirvesi düzenlenecek.

Zirve kapsamında Biden, Trudeau ve Lopez Obrador ile 18 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki güçlü bağların ve güvenin tazelenmesi beklenen zirvede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitirilmesi, kamu sağlığının geliştirilmesi, rekabetçilik ve eşit büyüme, iklim değişikliği, göç konusunda bölgesel vizyon gibi konular ele alınacak.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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