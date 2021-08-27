Biden, Kabil'deki muhtemel yeni saldırılar konusunda uyarıldı
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Biden, Kabil'deki muhtemel yeni saldırılar konusunda uyarıldı

Biden, Kabil'deki muhtemel yeni saldırılar konusunda uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıkladı.

İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kabil'de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıklarken, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıda Biden'a, havalimanında ABD personelini ve diğerlerini korumak için olası tüm önlemlerin alındığının aktarıldığını belirtti. Yetkili, "Bu misyonun önümüzdeki birkaç günü bugüne kadarki en tehlikeli dönem olacak" ifadelerini kullanarak, ABD güçlerinin olası DEAŞ hedeflerini araştırdığını aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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