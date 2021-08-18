Biden, İsrail Başbakanı Bennet ile 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da görüşecek
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Biden, İsrail Başbakanı Bennet ile 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da görüşecek

Biden, İsrail Başbakanı Bennet ile 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da görüşecek
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da kabul edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da kabul edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD-İsrail ilişkilerini daha da güçlendireceğini belirtti.

Açıklamada, "Ziyaret, aynı zamanda, iki lider için hem İsrail hem de Filistinlilerin barış, güvenlik ve refahına yönelik çabaları ele alma fırsatı da sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Biden ile Bennett, başta İran olmak üzere bölgesel güvenlikle ilgili konuları kapsamlı şekilde ele alacak ve ikili ilişkilerdeki konuları da genişçe değerlendirecek.

13 Haziran'dan göreve başlayan İsrail Başbakanı Bennett, Biden ile ilk kez Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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