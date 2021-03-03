Biden, Irak'taki üsse saldırının faillerinin belirlenmesi için çalıştıklarını açıkladı
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Biden, Irak'taki üsse saldırının faillerinin belirlenmesi için çalıştıklarını açıkladı

03.03.2021 22:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:10
Biden, Irak'taki üsse saldırının faillerinin belirlenmesi için çalıştıklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinin belirlenmesi için çalıştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinin belirlenmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Biden, Kongre üyeleri ile kanser konusunda yaptığı görüşme esnasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soru üzerine Biden, "Bu konuyu şu anda takip ediyoruz. Tanrı'ya şükür, bu saldırı sonucunda kimse ölmedi, bir anlaşmalı personel ise kalp krizinden yaşamını yitirdi. Saldırının faillerinin belirlenmesi için çalışıyoruz ve bu konuda kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Maske yasaklarının kaldırılmasına "ilkel düşünce" nitelendirmesi

Biden, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin maske zorunluluğunu kaldırma kararlarını "büyük bir yanlış" olarak nitelendirdi.

Kovid-19'a karşı gardların düşürülmemesi gerektiğini belirten Biden, "Şu anda ihtiyacımız olan en son şey, ilkel düşünce." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları (1)
GERÇEK: aynaya bak bulursun
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