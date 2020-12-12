Biden'ın zaferinin iptalini isteyen davanın reddedilmesi Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Biden'ın zaferinin iptalini isteyen davanın reddedilmesi Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı

12.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:03
Biden'ın zaferinin iptalini isteyen davanın reddedilmesi Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesi için açılan davayı reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesi için açılan davayı reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Texas eyaletinin Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davaya ilişkin, ABD Yüksek Mahkemesi davayı reddederek bizi "gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını "bilgelikten yoksunluk" ve "cesaretsizlikle" eleştirdi.

Mahkeme, dün, Texas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davanın reddedildiğini duyurmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

İlgili Haberler

Bu açıklama Trump'ı kızdıracak
Bu açıklama Trump'ı kızdıracak
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Sörloth Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden'ın zaferinin iptalini isteyen davanın reddedilmesi Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:04:40. #1.14#
title