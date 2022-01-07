Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı Korgeneral Kurilla - Haberler
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Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı Korgeneral Kurilla

Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı Korgeneral Kurilla
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM), Korgeneral Erik Kurilla'yı aday gösterdiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM), Korgeneral Erik Kurilla'yı aday gösterdiği bildirildi.

Amerikan basınının üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Biden, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin yerine geçecek ismi belirledi.

Biden, halen Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde 18. Hava İndirme Birliklerinin başında bulunan Korgeneral Kurilla'yı CENTCOM Komutanlığına aday gösterdi.

Senato tarafından adaylığının onaylanması durumunda Kurilla, ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki operasyonlarını yönetecek.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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