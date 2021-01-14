Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek
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Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

14.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:44
Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez performans sergileyecek.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez performans sergileyecek.

Lady Gaga'nın ABD ulusal marşını söyleyeceği törende, Jennifer Lopez de konser verecek.

Yemin töreni hem yeni tip koronavirüs salgını hem de 6 Ocak'taki ABD Kongresine baskının ardından sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşecek.

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı yemin töreninde Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ve Demi Lovato da performans sergileyecek.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı başkent Washington'da yemin töreninin yapılacağı gün 20 bin ulusal muhafız görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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