Biden'ın Yemin Töreni Öncesinde Hangi Önlemler Alındı?
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Biden'ın Yemin Töreni Öncesinde Hangi Önlemler Alındı?

15.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49

ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. 20 bin Ulusal Muhafız birliğinin görev yapması bekleniyor. Biden güvenlik sebebiyle başkente trenle gelmekten vazgeçti. Washington'daki önlemleri Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

Biden'ın Yemin Töreni Öncesinde Hangi Önlemler Alındı?

Kaynak: DailyMotion.com

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