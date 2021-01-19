Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı (2)
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Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı (2)

19.01.2021 08:02 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:16

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor. Pentagon'un içerden bir saldırı ihtimaline karşı Washington'da görev yapan Ulusal Muhafızların taramadan geçirilmesine ilişkin iddia Miller tarafından da teyit edildi.

Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı (2)
Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı (2)
Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı (2)
Biden'ın yemin töreni öncesi başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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