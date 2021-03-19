Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu
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Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

19.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:22
Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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