Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ülkede hemen hemen herkesin Omicron varyantına yakalanacağını ancak aşılı kişilerin hastalığı çok daha hafif geçireceğini söyledi.

Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison ile yaptığı söyleşide tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, "Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranı ile hemen hemen herkesi bulacak." uyarısında bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılanmış kişilerin de hastalığa yakalanacağını söyleyen Fauci, "Bazı istisnalar haricinde, aşılı kişilerin hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük olacak." görüşünü paylaştı.

ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık 62'si Kovid-19'a karşı her iki doz aşısını da olmuş durumda.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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