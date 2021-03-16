Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: "Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: "Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar"

16.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:06
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı:

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu.

Fauci, MSNBC televizyonunda katıldığı bir programda, ülkedeki Kovid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki günlük vaka sayılarının 45 bin ila 60 bin olduğuna dikkati çeken Fauci, "Şu anda Kovid-19 istatistikleri halen riskli bir seviyede." ifadesini kullandı.

Kış aylarındaki aşırı yüksek vakaların düşmesinin de "iyi haber" olduğunu belirten Fauci, "Ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Kamu sağlığı önlemlerinde geri adım atar ve şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar." dedi.

Yönetimin Kovid-19 aşılama çalışmalarına hız vermesinin de oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Fauci, önlemleri gevşeten Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: "Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 19:06:56. #1.16#
title