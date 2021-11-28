Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci: "Omikron varyantının ABD'yi etkilemesi kaçınılmaz"

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantının kaçınılmaz olarak ABD'yi de etkileyeceğini söyledi.

Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Omikron varyantının ABD'yi etkilemesi kaçınılmaz. Diğer birçok ülkede zaten tespit edildi." dedi.

"Bu Hafta" isimli programa konuk olan Fauci, sunucunun yeni tespit edilen Omikron varyantının ABD'de görülüp görülmediği yönündeki sorusu üzerine, "Henüz tespit etmedik ve oldukça iyi bir gözetleme sistemimiz var. Ancak birden fazla ülkeye girmiş bir virüs kaçınılmaz olarak burada da olacaktır. Asıl soru, buna hazır olacak mıyız?" dedi.

Fauci, yeni varyantın ABD'ye ulaşması durumunda sağlık protokollerinin yeniden revize edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Kovid-19 varyantı Omikron hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bu varyanta karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizmiş, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Yeni kısıtlama kararı nedeniyle ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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