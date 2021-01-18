Biden'ın Kabinesi Birçok İlki Barındırıyor

Başkanlık görevini devralmasına artık günler kalan Biden'ın kabinesinde ve yakın ekibinde beraber çalışacağını açıkladığı isimler arasında kadınlar, siyahlar ve farklılıkları temsil eden adaylar öne çıkıyor.