Biden'ın Kabinesi Birçok İlki Barındırıyor
18.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:48
Başkanlık görevini devralmasına artık günler kalan Biden'ın kabinesinde ve yakın ekibinde beraber çalışacağını açıkladığı isimler arasında kadınlar, siyahlar ve farklılıkları temsil eden adaylar öne çıkıyor.
Başkanlık görevini devralmasına artık günler kalan Biden'ın kabinesinde ve yakın ekibinde beraber çalışacağını açıkladığı isimler arasında kadınlar, siyahlar ve farklılıkları temsil eden adaylar öne çıkıyor
Kaynak: DailyMotion.com