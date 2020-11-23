Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor
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Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor

23.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:56
Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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