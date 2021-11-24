Biden'ın Demokrasi Zirvesi Ne Anlama Geliyor?

ABD yönetimi, Başkan Biden'ın sanal ortamda 9- 10 Aralık'ta düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirveye Türkiye henüz davet edilmedi. VOA Türkçe, zirveden beklentileri ve bazı ülkelerin neden davet edilmediklerini uzmanlara sordu

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