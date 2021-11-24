Biden'ın Demokrasi Zirvesi Ne Anlama Geliyor? - Haberler
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Biden'ın Demokrasi Zirvesi Ne Anlama Geliyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Başkan Biden'ın sanal ortamda 9-10 Aralık'ta düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne hazırlanıyor.

ABD yönetimi, Başkan Biden'ın sanal ortamda 9- 10 Aralık'ta düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirveye Türkiye henüz davet edilmedi. VOA Türkçe, zirveden beklentileri ve bazı ülkelerin neden davet edilmediklerini uzmanlara sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

 Son dakika haberleri: Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

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