Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet ettiği İklim Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirecek

ABD Başkanı Joe Biden, çevrim içi iklim temalı Liderler Zirvesine davet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, zirvenin dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getireceğini bildirdi.