Biden'ın Covid-19 talimatına Çin'den sert tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat yetkililerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma talimatına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "33 milyon doğrulanmış vaka ve 600 bin ölüm ile ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i...

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat yetkililerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma talimatına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "33 milyon doğrulanmış vaka ve 600 bin ölüm ile ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları iki katına çıkarma talimatıyla Washington-Pekin hattında ipler bir kez daha gerildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian gerçekleştirdiği basın toplantısında bir gazetecinin, "ABD Başkanı Biden korona virüsün enfekte bir hayvandan mı yoksa potansiyel olarak bir Çin laboratuvarından mı kaynaklandığını araştırmak için istihbarat raporu hazırlanmasını emretti. Bu yeni rapor hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?" sorusunu yanıtladı. Sözcü Lijian, "Biden'ın 'ABD Çin'e tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılmaları amacıyla baskı yapması için dünya çapında benzer fikirlere sahip ortaklarla çalışmaya devam edecek' dediğini de fark ettim. Dün Çin'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'un kökenlerine ilişkin küresel çalışmasını desteklemek için gösterdiği çabaları paylaştım. Çin laboratuvarından sızıntı hipotezine ilişkin olarak DSÖ-Çin ortak çalışma ekibi raporu açıkça salgının laboratuvar kökeninin son derece düşük bir ihtimal olarak görüldüğünü belirtiyor. Bu, bilime dayalı yetkili ve resmi bir sonuçtur" diye konuştu.

"TEK AMAÇLARI PANDEMİYİ, SUÇU BAŞKA YÖNE ÇEVİRMEK İÇİN DAMGALAMA VE SİYASİ MANİPÜLASYONU SÜRDÜRMEK İÇİN KULLANMAK"

Bununla birlikte ABD'de bazı isimlerin gerçeklere, bilime, kökenlerin sorgulanabilir araştırılmasına ve ülkedeki başarısız tepkilere göz yumarak Çin'de ek soruşturma yapılması için çığlık atmaya devam ettiklerini belirten Lijian, "Bu, gerçekleri ya da gerçeği umursamadıklarını, ciddi bir bilim temelli köken araştırmasına hiç ilgi duymadıklarını gösterir. Tek amaçları pandemiyi, suçu başka yöne çevirmek için damgalama ve siyasi manipülasyonu sürdürmek için kullanmaktır" ifadeleriyle ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

"ABD, KENDİ DAVRANIŞINI İNCELEMEK YERİNE ÇİN'İ GÜNAH KEÇİSİ YAPMAYA ÇALIŞTI"

ABD'li yetkililerin bilime saygısızca davrandıklarını, insanların yaşamlarına karşı sorumsuz olduklarını ifade eden Lijian, "33 milyon doğrulanmış vaka ve 600 bin ölüm ile ABD, kendi davranışını incelemek yerine Çin'i günah keçisi yapmaya çalıştı. Ne yapıyorlar? Geceleri rahatsız bir vicdanla uyuyabiliyorlar mı? Şüphelerle örtülü Fort Detrick'te ve dünyada 200'den fazla ABD biyolaboratuvarında hangi sırlar saklı? Temmuz 2019'da Kuzey Virginia'da açıklanamayan solunum yolu hastalığı salgınları ve Wisconsin'de EVALI salgınları (elektronik sigara kullanımı ile ilişkili gizemli akciğer hasarı) hakkında raporlar vardı. Orada ne gizli? ABD, ilgili vakalara ilişkin ayrıntılı verileri ve bilgileri ne zaman yayınlayacak?" dedi.

Lijian, "ABD, Çin'in 'tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılmasını istediğini' söylüyor. Daha sonra Çin'in örneğini takip etmesini ve köken araştırması konusunda DSÖ ile derhal bilime dayalı iş birliğine başlamasını, ABD'de tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir araştırma yürütmesini, uluslararası endişelere tam olarak yanıt vermesini ve insanlığın salgına karşı erken zaferine, gelecekteki halk sağlığı krizi karşısında daha iyi hazırlıklı olmasına katkıda bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD İSTİHBARATININ KÖTÜ ÜNE SAHİP BİR SİCİLİ VAR"

Lijian, "Son bir noktayı vurgulamak istiyorum. İstihbarat aygıtına dayanan ABD güdümlü soruşturmanın gerekçesi ve amacı son derece açıktır. Aslında ABD istihbaratının dünyanın uzun zaman önce öğrendiği gibi kötü üne sahip bir sicili var. Başyapıtları arasında kitle imha silahlarının kanıtı olarak gösterilen test tüpü ve Beyaz Miğferler (White Helmets) yer alıyor. Hatta eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo övünerek, 'CIA direktörüydüm, yalan söyledik, aldattık' dedi" ifadelerini kullanarak, böyle bir istihbarat organının yürüttüğü soruşturmadan elde edilen bulgulara nasıl güvenilebileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerine korona virüsün kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri vererek 90 gün içinde yeni bir rapor hazırlamalarını istedi. Biden, iki birimin virüsün kaynağı konusunda hayvan bağı ihtimaline yoğunlaştığını, birinin ise laboratuvar teorisine eğilim gösterdiğini belirtmişti. Biden, "ABD, Çin'e tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılması ve tüm ilgili veri ve kanıtlara erişim sağlanması amacıyla baskı yapılması için dünya çapında benzer düşünen ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek" demişti.

Önceki Başkan Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yürütülen çalışmalarda virüsün Çin'deki bir laboratuvardan kaza sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı