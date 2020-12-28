Biden'ın Covid-19 aşı üretimi için Savunma Üretim Yasası'na başvuracağı öne sürüldü
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Biden'ın Covid-19 aşı üretimi için Savunma Üretim Yasası'na başvuracağı öne sürüldü

28.12.2020 21:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:26
Biden'ın Covid-19 aşı üretimi için Savunma Üretim Yasası'na başvuracağı öne sürüldü

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oluşturduğu Covid-19 Danışma Kurulu'nda yer alan viral hastalıklar uzmanı Celine Gounder, Biden'ın yeterli aşının sağlanması için Savunma Üretim Yasası'na başvuracağını öne sürdü.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oluşturduğu Covid-19 Danışma Kurulu'nda yer alan viral hastalıklar uzmanı Celine Gounder, Biden'ın yeterli aşının sağlanması için Savunma Üretim Yasası'na başvuracağını öne sürdü.

Korona virüs salgınının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oluşturduğu Covid-19 Danışma Kurulu'nda yer alan viral hastalıklar uzmanı Celine Gounder, ABD basınına verdiği demeçte Biden'ın ocak ayında başkanlık görevini devralmasının ardından Covid-19'a karşı yeterli aşının sağlanması için Savunma Üretim Yasası'na başvuracağını öne sürerek, "Onun Savunma Üretim Yasası'na başvurduğunu göreceksiniz" dedi.

Biden'ın yasayı kullanarak ne amaçladığına değinen Gounder, "Buradaki fikir, kişisel koruyucu ekipmanın, test kapasitesinin ve aşılar için hammaddelerin yeterli tedarikte üretildiğinden emin olmaktır" dedi.

Savunma Üretim Yasası, ABD'de başkanın şirketleri ulusal güvenlik için üretime öncelik vermeye zorlamasına izin veren savaş zamanı üretim yasasıdır. Yasa ile ABD'nin üreticilerin aşıları üretmek için ihtiyaç duyduğu bileşenleri ve özel ürünleri güvence altına alması sağlanabiliyor.

ABD'de toplam vaka sayısı 19 milyon 589 bin 952'ye, toplam can kaybı ise 341 bin 332'ye ulaştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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