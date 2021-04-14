Biden'ın bugün Afganistan'dan asker çekme konusunda yapacağı konuşmanın detayları belli oldu Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Afganistan'dan asker çekme konusunda yapacağı konuşmada, "20 yıl önce olan korkunç bir saldırı (11 Eylül saldırıları) nedeniyle Afganistan'a girdik.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Afganistan'dan asker çekme konusunda yapacağı konuşmada, "20 yıl önce olan korkunç bir saldırı (11 Eylül saldırıları) nedeniyle Afganistan'a girdik. Bu durum, 2021'de hala orada olmamızı açıklayamaz." ifadelerini kullanması bekleniyor.

Beyaz Saray, ABD'nin Afganistan'dan asker çekme planlamasına yönelik Biden'ın bugün yapacağı konuşmanın metninden bazı kısımları gazeteciler ile paylaştı.

Konuşma metnine göre Biden, Afganistan'daki askeri varlıkları genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurgulayarak "Şu an Afganistan'da Amerikan askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4. kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5. bir başkana daha aktarmayacağım." ifadelerini kullanacak.

"Amerika'nın en uzun savaşını bitirme zamanı geldi"

Müttefik ve ortak ülkeler, askeri ve istihbarat uzmanları, diplomatlar, Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile istişare ettiğini belirtecek Biden, "Amerika'nın en uzun savaşını bitirme zamanı geldi. Amerikan askerlerinin eve dönme zamanı geldi." diyecek.

Biden, Afganistan hükümetini de destekleyeceklerini vurgulayarak, Afgan kuvvetlere desteklerinin süreceğini ve yaklaşık 300 bin askeri personeli eğitip, bunlara ekipman sağladıklarını aktaracak.

Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla Afganistan Hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediklerini de aktaracak Biden, "20 yıl önce olan korkunç bir saldırı (11 Eylül saldırıları) nedeniyle Afganistan'a girdik. Bu durum, 2021'de hala orada olmamızı açıklayamaz. Taliban ile tekrar savaşa girmektense duruşumuzu etkileyecek, bugüne ve gelecek yıllara ulaşan zorlukların çözümüne odaklanmalıyız." mesajını verecek.

Biden'ın Washington yerel saatiyle bugün 14.15'te Afganistan'dan asker çekme planını açıklayan bir konuşma yapması bekleniyor.

Biden'ın askerlerin çekilmesi için 11 Eylül'ü işaret etmesi bekleniyor

Dün açıklama yapan üst düzey bir ABD yetkilisi, Biden'ın bugün Afganistan'daki Amerikan askerlerini 11 Eylül'e kadar geri çekeceklerini duyuracağını bildirmişti.

Brüksel'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini dile getirerek çekilmeyi NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan