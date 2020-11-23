Biden'ın BM daimi temsilcisi olarak Greenfield'i ataması bekleniyor
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Biden'ın BM daimi temsilcisi olarak Greenfield'i ataması bekleniyor

23.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:30
Biden'ın BM daimi temsilcisi olarak Greenfield'i ataması bekleniyor

ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Linda Thomas-Greenfield'i ataması bekleniyor.

ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Linda Thomas-Greenfield'i ataması bekleniyor.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve getireceği isimler belli olmaya başladı. Biden'a yakın kaynakların ABD basınına yaptığı açıklamaya göre, Biden'ın ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Linda Thomas-Greenfield'i ataması bekleniyor.

Thomas-Greenfield, 2013-2017 yılları arasında Barack Obama yönetiminde Afrika'dan sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı seçildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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