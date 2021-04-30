Biden'in Açıklamalarına Siyasi Partiler ve STK'lardan Tepki
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Biden'in Açıklamalarına Siyasi Partiler ve STK'lardan Tepki

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım'" olarak nitelemesi, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yapılan açıklamalarla da protesto edildi.

Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım'" olarak nitelemesi, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yapılan açıklamalarla da protesto edildi. Vatan Partisi ve Milli Demokratik Devrim Hareketi yapılan açıklamalara karşılık olarak İncirlik Üssü'ne "el konulması" çağrısında bulunuldu

Biden'in Açıklamalarına Siyasi Partiler ve STK'lardan Tepki

Kaynak: DailyMotion.com

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