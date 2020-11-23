Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken kimdir?

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına uzun yıllar birlikte çalıştığı Antony Blinken'ı getireceğini açıkladı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına uzun yıllar birlikte çalıştığı Antony Blinken'ı getireceğini açıkladı.

ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.

Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecbüresi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de bulundu.

Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 yılları arasında Biden ile birlikte çalıştı.

Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.

Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.

Kamu görevlerinde bulunmadan önce The New Republic dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının yazarı.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine seçtiği Jake Sullivan kimdir?

Joe Biden'a oldukça yakın olan ve şu an üst düzey danışmanlarından biri olan 43 yaşındaki Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Siyaset Planlama departmanının direktörü olan Sullivan, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de çalıştı.

Clinton'ın özel kalem müdürü yardımcılığını yapan Sullivan, İran nükleer görüşmelerinde de baş müzakereci olarak görev yaptı.

Gazze'de 2012'de varılan ateşkes görüşmlerinde de önemli rol oynayan Sullivan, hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı'nda Asya-Pasifik ile ilişkilerin belirlenmesinde rol aldı.

Carnegie Endowment for International Peace düşünce kuruşunda da çalışan Sullivan, Yale Hukuk Fakütlesi'nde ders verdi.

Sullivan, ayrıca 2016'da Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a üst düzey danışmanlık yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük