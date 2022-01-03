Biden'ın 2021'de Dış Politika Sorunları

Başkanı Joe Biden, 2021 başında "Amerika geri döndü" mesajıyla göreve başladı ve diplomasinin, Amerikan dış politikasında önemli bir unsur olan askeri gücün yerini alacağı mesajını verdi. Ancak Afganistan'dan çekilme şeklinden, Rusya'yla Ukrayna krizine kadar dış politikada birçok sorunla karşılaştı

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