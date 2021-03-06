Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi

06.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:34
Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi.

Söz konusu tasarı, Senato Genel Kurulunda dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

"Uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirildi.

Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle de rekor kırdı.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor.

Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Lady Gaga Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 21:42:15. #1.14#
title