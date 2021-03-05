Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda
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Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda

05.03.2021 05:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 05:32
Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı istediği ve daha önce Temsilciler Meclisinden geçen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda görüşülmeye başlandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı istediği ve daha önce Temsilciler Meclisinden geçen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda görüşülmeye başlandı.

Senato Genel Kurulunda tasarının gündeme alınıp alınmamasına yönelik oylamanın sonucunda gerekli çoğunluk sağlandı.

Genel Kurul salonunda yapılan oylamada 50-50 eşitlik durumunun ortaya çıkmasının ardından Senato Başkanı sıfatıyla oy kullanan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eşitliği Demokratlar lehine bozdu ve tasarının görüşülmesine geçildi.

Senatodaki oturumun öncesinde Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında varılan uzlaşma gereği, yüksek gelirli Amerikalıların kademeli olarak söz konusu destek paketinden daha az yararlanması yönündeki düzenleme de pakete işlendi.

628 sayfalık tasarı okunsun talebi

Senatodaki görüşmelerin başlamasıyla birlikte Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın talebi üzerine 628 sayfalık tasarının tamamı okunmaya başlandı. Tasarının okunması işleminin yerel saatle cuma sabahına karşı tamamlanması bekleniyor. Demokratlar "tasarı okunsun" talebinin bir "oyalama ve geciktirme taktiği" olduğunu savunurken, bazı Cumhuriyetçilerin de bu işlemin gereksiz olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Daha sonra 20 saati bulabileceği belirtilen tartışma bölümüne geçilmesi ve ardından tasarının oylanabileceği bölümlere devam edilmesi beklenirken, Kongre kaynakları tasarının nihai oylamasının birkaç gün alabileceğine işaret ediyor.

ABD Temsilciler Meclisinde geçen cumartesi sabaha karşı kabul edilen tasarı, Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak görülüyor.

Senatoda kabul edilmesi halinde tasarı imzalanmak üzere Biden'ın masasına gönderilecek.

Kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım desteği öngörülen tasarıda, daha önce yer alan asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması maddesi Senato gündemine gelmeden önce çıkarılmıştı. Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı merkeze yakın Demokratlar da bu yönde bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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