Biden, ilk kabine toplantısını yarın yapacak
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Biden, ilk kabine toplantısını yarın yapacak

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Biden, ilk kabine toplantısını yarın yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonraki ilk kabine toplantısını yarın düzenleyecek.

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ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonraki ilk kabine toplantısını yarın düzenleyecek.

Beyaz Saray Kabine İşleri biriminden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden, ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü yapacak.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, söz konusu toplantıda altyapı planı konusuna eğilecek.

Toplantıda kabine üyelerinin sosyal mesafeye maksimum dikkat göstereceği ve Biden da dahil herkesin maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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