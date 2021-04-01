Biden, ilk kabine toplantısını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından korona virüs önlemleri altında ilk kabine toplantısını yaptı.

Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından korona virüs önlemleri altında ilk kabine toplantısını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yaptı. Toplantı, korona virüs salgını nedeni ile Beyaz Saray'daki Kabine Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası'nda yapıldı. Toplantı öncesi gazetelere demeç veren Biden, dün duyurduğu 2.3 trilyon dolarlık "ABD İş Planı" olarak da bilinen altyapı planını kamuoyuna açıklamaları ve çeşitli görevler için 5 bakanı seçtiğini aktardı. Biden ayrıca, "Amerikan Satın Al" taahhüdünü yerine getirdiğinden emin olmak için tüm kabinesine bakanlık harcamalarını incelemesini istedi.

Kabine toplantısının geri kalanı ise basına kapalı olarak yapıldı. - WASHINGTON

Biden, ilk kabine toplantısını yaptı
Biden, ilk kabine toplantısını yaptı
Biden, ilk kabine toplantısını yaptı
Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özgür Özel Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 23:26:39. #1.15#
title