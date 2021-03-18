Biden: "İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız"
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Biden: "İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız"

18.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:21
Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk 100 günü için koyduğu "100 milyon aşı" hedefine yarın ulaşılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk 100 günü için koyduğu "100 milyon aşı" hedefine yarın ulaşılacağını açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görevdeki 58'inci günde olduklarını anımsatan Biden, "İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız. Bir sonraki hedefimizi gelecek hafta açıklayacağım." bilgisini paylaştı.

Biden, virüs konusunda gelişme kat ettiklerini belirterek, "Şimdi iyimser olma zamanı ancak rahat davranma zamanı değil." uyarısında bulundu.

Ülkedeki 65 yaş üstü kişilerin yüzde 65'inin en az 1 doz aşı aldığının altını çizen Biden, "ABD, mayıs sonuna kadar her bir Amerikalı için yeterince aşı stoku olması yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Bilim insanlarının Kovid-19'un mutasyonlarının virüsün yayılmasını hızlandırabileceği uyarısını anımsatan Biden, Amerikan halkına "Herkesin aşılanması lazım. Sizin yardımınızı istiyorum." diye seslendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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