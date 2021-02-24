WASHINGTON - Biden ile Trudeau, çevrim içi ortak basın toplantısında "iş birliğini artırma" sözü verdi
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WASHINGTON - Biden ile Trudeau, çevrim içi ortak basın toplantısında "iş birliğini artırma" sözü verdi

24.02.2021 02:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 03:17

ABD Başkanı Joe Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle ortak mücadele ve ikili ilişkilerde iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle ortak mücadele ve ikili ilişkilerde iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Biden, göreve geldikten sonra yabancı liderlerle ilk ikili görüşmesini çevrim içi ortamda Kanada Başbakanı Trudeau ile gerçekleştirdi.

Biden ile Trudeau, iki ülke kabinelerinin de yine videokonferans yoluyla katıldığı görüşmelerde pek çok konu başlığında ilişkileri daha da derinleştirme konusundaki ortak arzularını dile getirdi.

Görüşmelerin ardından iki lider, aynı anda kameralar karşısına geçti ve canlı yayınlanan çevrim içi ortak basın toplantısında ABD-Kanada ilişkilerini değerlendirdi.

Biden, Kovid-19'un şu an gündemlerindeki en önemli konu olduğunu ve Kanada ile iş birlikleri sayesinde özellikle Kovid-19 aşısının tedariği konusunda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

İklim değişikli ile mücadelenin de iki ülke için son derece önemli olduğunun altını çizen Biden, bu konuda da Kanada ile yakın çalıştıklarını bildirdi.

"ABD'nin Kanada'dan daha yakın ve önemli bir dostu yoktur"

"ABD'nin Kanada'dan daha yakın ve önemli bir dostu yoktur." ifadesini kullanan Biden, Çin tarafından tutulan iki Kanadalının kurtarılması için de ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Daha sonra söz alan Trudeau ise ABD ile ilişkilerinin sarsılmaz bir şekilde güçlü olduğunu ve Biden yönetimi ile yakın iş birliklerini artıracakları mesajını verdi.

Kovid-19'la mücadele konusunda, "Bu pandemiyi yenme ve daha güçlü bir gelecek kurma konusunda birleşmiş durumdayız." diyen Trudeau, beraber çalışmaktan memnun olacağını belirttiği Biden'a teşekkür etti.

WASHINGTON - Biden ile Trudeau, çevrim içi ortak basın toplantısında 'iş birliğini artırma' sözü verdi
WASHINGTON - Biden ile Trudeau, çevrim içi ortak basın toplantısında 'iş birliğini artırma' sözü verdi
WASHINGTON - Biden ile Trudeau, çevrim içi ortak basın toplantısında 'iş birliğini artırma' sözü verdi
WASHINGTON - Biden ile Trudeau, çevrim içi ortak basın toplantısında 'iş birliğini artırma' sözü verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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