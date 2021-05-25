Biden ile Sisi arasında bir haftada iki telefon görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile telefonda görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ele alınırken, Gazze'ye acil insani yardım ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası çabalar görüşüldü. İki lider, Hamas ve İsrail arasında şiddetin sona ermesi, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki barış sürecinin oluşturulması yollarını görüştü.

Görüşme ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, Başkan Biden'ın çatışmaların sona erdirmeye yönelik Mısır'ın başarılı diplomasi ve koordinasyonu için teşekkür ettiğini aktardı. Mısır tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'nin yeniden inşa çabalarını desteklediğini açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

Sisi ve Biden, ilk telefon görüşmesini Perşembe günü gerçekleştirmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı