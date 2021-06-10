Biden ile Putin görüşmesi Villa La Grange'de gerçekleşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan Villa La Grange'de gerçekleşeceğini doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan Villa La Grange'de gerçekleşeceğini doğruladı.

ABD Bakanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasıdan 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek görüşmenin yeri belirlendi. İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ikili görüşmenin İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan Villa La Grange'de gerçekleşeceği belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, İsviçre'nin açıklamasını doğrulayarak, görüşmenin Villa La Grange'de gerçekleşeceğini duyurdu.

"GİRİŞ YASAKLI BÖLGE" KURULACAK

İsviçreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, Putin ve Biden arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak olan Villa La Grange'nin çevresinde insan ve araçlar için 16 Haziran günü boyunca "giriş yasaklı bölge" olarak adlandırılan bir güvenlik bölgesi kurulacağı kaydedildi. Cenevre Danıştay Basın Bürosu tarafından yapılan bir açıklamada, güvenlik bölgesi içindeki bu kısıtlamaların, zirve öncesi ve zirve sırasındaki gösterileri ve protestoları kapsayacağını ifade edildi.

Ayrıca İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Villa La Grange'nin Biden ve Putin arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapacağı belirtilmiş, "İkonik Villa La Grange, 16 Haziran'da Biden ve Putin'i ağırlayacak. İsviçre, Cenevre'nin seçilmesi ile ifade edilen güven için iki ülkeye teşekkür ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan sözcü Peskov dün yaptığı açıklamada, Putin'in Biden ile yapacağı zirveden sonra gazetecilerle her türlü iletişime hazır olduğunu, Putin'in olası bir ortak basın toplantısına katılmaya istekli olduğunu ve Kremlin gazeteci topluluğuyla kesinlikle görüşeceğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı