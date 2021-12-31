Biden ile Putin'den Ukrayna diplomasisi! Son bir ayda ikinci kez görüştüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden ile Putin'den Ukrayna diplomasisi! Son bir ayda ikinci kez görüştüler

AA / Hakan Çopur - Haberler | Dünya

Son dönemde Ukrayna'da yaşanan gerilim ABD ve Rusya'nın da arasını bozdu. İlişkileri yeniden güçlendirmek ve Ukrayna konusunu ele almak için ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son bir ayda iki kez telefonla görüştü. Son görüşmede Biden'ın, Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" istediğini ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başta Ukrayna olmak üzere iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konuların ele alındığı telefon görüşmesi sona erdi.

Basın kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği bildirildi. Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" istediği vurgusu öne çıktı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu

Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu

 Uzay savaşları öncesi büyük gözdağı! Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı

Uzay savaşları öncesi büyük gözdağı! Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title