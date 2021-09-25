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Biden ile Japonya Başbakanı Yoşihide Hin-Pasifik ittifakını görüştü

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Biden ile Japonya Başbakanı Yoşihide Hin-Pasifik ittifakını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile iki ülke ilişkileri ve Hint-Pasifik bölgesinde iş birliğini görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile iki ülke ilişkileri ve Hint-Pasifik bölgesinde iş birliğini görüştü.

Biden, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasında kurulan ve Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak değerlendirilen Quad'ın ilk yüz yüze buluşması sonrasında Japonya Başbakanı Yoşihide ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Biden, "ABD ve Japonya olarak önümüzde büyük bir gündem var. Biz Hint-Pasifik bölgesinde iki önemli demokrasiyiz ve benim görüşüme göre - ve her ikimizin de görüşüne göre - uluslarımızın karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelmek ve bölgenin geleceğinin özgür ve açık kalmasını sağlamak için işbirliğimiz hayati önem taşımaktadır." dedi.

Yoşihide ise açıklamasında, "Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü, Hint-Pasifik'te ittifakımızı pekiştiren evrensel değerlerdir ve bu, bölgenin ve dünyanın refah ve istikrarının temelidir." diye konuştu.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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