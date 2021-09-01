Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ı ziyaret edecek
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Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ı ziyaret edecek

Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu New Orleans'ı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinin New Orleans kentine giderek yerel yetkililer ile görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinin New Orleans kentine giderek yerel yetkililer ile görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın 3 Eylül Cuma günü Louisiana'nın New Orleans kentine gideceği bildirildi.

Biden'ın burada Ida Kasırgası'nın yol açtığı hasarı inceleyeceğinin belirtildiği açıklamada, Başkan'ın aynı zamanda kasırgadan etkilenen bölgelerdeki yerel yetkililer ile görüşeceği kaydedildi.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen İda, 29 Ağustos'ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4 kişinin ölümüne yol açarken 1,1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine neden olmuştu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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