Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti
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Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'ndan en fazla etkilenen eyaletler arasında bulunan New Jersey'i ziyaret etti.

- Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti

NEW JERSEY - ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'ndan en fazla etkilenen eyaletler arasında bulunan New Jersey'i ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın etkilediği New Jersey eyaletini ziyaret ederek, afetzedelerle bir araya geldi. Kasırgadan en fazla etkilenen Hillsborough kasabasında yetkililerle görüşen Biden, iklim değişikliğine vurgu yaparak, bu konuda atılması gereken adımlar konusunda hızlı olunması gerektiğini açıkladı. Biden, daha sonra New Jersey Valisi Phil Murphy ile birlikte Manville'de afetzedelerle bir araya gelerek, kasırganın neden olduğu hasarı inceledi. Biden, New Jersey'nin ardından New York'un Queens semtini ziyaret edecek.

New Jersey'de Ida Kasırgası nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti
Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti
Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti
Biden, Ida Kasırgası'ndan etkilenen New Jersey'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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