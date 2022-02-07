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Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı

AA, Betül Yürük - Güncel
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Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ı 2008'de senatör olduğu dönemde Afganistan'da kar fırtınasından kurtaran tercüman Muhammed Aman Halili ABD'ye ulaştı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ı 2008'de senatör olduğu dönemde Afganistan'da kar fırtınasından kurtaran tercüman Muhammed Aman Halili ABD'ye ulaştı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ailesiyle saklanmak zorunda kalan ve Amerikalı yetkililerden ülkeden ayrılmak için yardım isteyen Halili, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Afganistan'dan çekildiğinde "ihanete uğramış gibi" hissettiğini söyledi.

Ekim 2021'de Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ailesiyle Katar'da bir askeri üste bekleyen Halili, ABD'ye ulaştıktan sonra "Tamamen özgürüm ve çok heyecanlıyım." dedi.

Halili, Afganistan'da 13 yıl ABD güçleri için çalıştığını belirtti.

Muhammed Aman Halili, 2008'de Afganistan'da kar fırtınası nedeniyle helikopteri bir vadiye iniş yapmak zorunda kalan Biden, dönemin senatörleri John Kerry ve Chuck Hagel'ın kurtulmasına yardım etmişti.

AA / Betül Yürük - Güncel

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