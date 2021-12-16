Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Aralık'ta hortumların vurduğu ve 74 kişinin yaşamını yitirdiği Kentucky eyaletini ziyaret ederek, felaketzedelerle görüştü ve yaraların sarılacağı sözü verdi.

Biden, Kentucky ziyaretine hortumların vurduğu Mayfield bölgesi ile başladı, daha sonra yüzde 75'i yerle bir olan Dawson Springs bölgesine geçti.

Ziyareti sırasında felaketzedelerle görüşen Biden, yerel yetkililerden de bilgi aldı.

Dawson Springs'de yaptığı konuşmada, 10 Aralık gecesi yaşanan hortumların en büyük felaketlerden biri olduğunun altını çizen Biden, yaraların en kısa sürede sarılacağı mesajını verdi.

Biden, hortumların akıl alır gibi olmadığını kaydederek, "Ancak bunu atlatacaksınız ve toplumunuzu yeniden inşa edeceksiniz. Biz de gerekli desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

10 Aralık gecesi ABD'nin 6 eyaletinde etkili olan hortumlar ağır hasara ve can kayıplarına yol açmıştı. Hortumların en şiddetli olduğu Kentucky eyaletinde aralarında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğu 74 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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